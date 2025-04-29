FIA может пересмотреть правила о наказании гонщиков за брань

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что в правила, предполагающие штрафы для гонщиков за использование нецензурной лексики, могут быть внесены правки.

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«После конструктивных отзывов пилотов из семи чемпионатов мира ФИА я рассматриваю возможность внесения улучшений в приложение B. Как бывший раллийный гонщик я понимаю требования, с которыми сталкиваются пилоты, лучше, чем кто-либо другой. Люди устанавливают правила и люди же в состоянии их улучшить. Я всегда верил в принцип постоянного совершенствования, который лежит в основе всего, что мы делаем в ФИА. Когда мы слушаем друг друга и работаем сообща, мы способствовуем позитивному будущему спорта, о котором все мы так глубоко заботимся», — говорится в заявлении бен Сулайема, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта гонщиков за использование ненормативной лексики, в спортивный кодекс ФИА были внесены в начале 2025 года.