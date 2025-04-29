Шлем Айртона Сенны продали за рекордную сумму

Аукционный дом RM Sotheby's объявил о рекордном лоте, который был реализован на торгах Shift Online: Europe and Middle East — с молотка был пущен шлем Айртона Сенны, за который неназванный покупатель выложил 720 000 фунтов стерлингов (79,8 миллионов рублей по курсу на момент написания новости). Это самый дорогой подобный гоночный артефакт в истории мировых торгов.

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Шлем в узнаваемой жёлто-зелёной гамме бразильский гонщик использовал на Гран При Бельгии в 1992 году, когда Сенна остановился на трассе, чтобы помочь попавшему в аварию французу Эрику Кома. Айртон в том сезоне перешёл на шлем японской марки Shoei. Документально подтверждено, что шлем бразильца был изготовлен 29 апреля 1992 года и окрашен в Японии, он получил одобрение типа Snell SA90 с серийным номером «SA 0026237». Этот шлем, изготовленный как облегчённая версия X-4, весит около 1380 граммов по сравнению с обычным шлемом весом от 1500 до 1600 граммов, что делает этот шлем ещё более редким, чем стандартные шлемы пилота.

Шлем был окрашен для размещения многочисленных логотипов ключевых спонсоров — в данном случае новой версии эмблемы бренда модной компании Hugo Boss, которая ранее имела надпись Men's Fashion. Левый и правый логотипы Shoei находятся под прозрачным слоем покрытия шлема, в то время как бразильский банк и давний спонсор Сенны, Nacional, появляются рядом с визуальными образами Marlboro. Считается, что логотип производителя сигарет был нарисован белым с красным шевроном, но с пустой рамкой, что позволило удалить буквы названия компании в гонках, где запрещена реклама табака. Шлем имеет правильную тёмно-синюю полосу козырька визора Honda с логотипами Shell, а в качестве уникального идентификатора шлемов Айртона служит усечённый центр подбородочной дуги.

Хотя дата сборки предполагает, что этот шлем мог быть взят на Гран При в Сан-Марино и Монако или использовался для тестов, точно он использовался либо в квалификации, либо во время самой гонки Гран При Бельгии 1992 года. Сколы и другие идентификационные знаки, которые были проверены с помощью нескольких сопоставлений фотографий, доказывают, что он использовался в Спа. В комплекте со шлемом покупатель получил лёгкую радиосистему KTEL и сумку Arai.