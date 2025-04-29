Лиама Лоусона высмеяли на Лондонском марафоне

Новозеландский пилот Лиам Лоусон, который лишился места в составе Red Bull Racing после двух непростых дебютных гонок в старшем коллективе в начале сезона 2025 года, стал поводом для шуточного плаката. Гонщика и его выступления в австрийской команде высмеяли на прошедшем Лондонском марафоне.

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Забег побил мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количеству финишировавших в марафоне — финишную черту пересекли 56 640 бегунов, побив предыдущий рекорд в 55 646 финишировавших на Нью-Йоркском марафоне 2024 года. Помимо ошеломляющего числа бегунов, которые ежегодно принимают участие в забеге, на улицы Лондона выходят тысячи болельщиков, чтобы поддержать участников.