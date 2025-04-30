«Он реально крут»: Льюис Хэмилтон назвал своего фаворита среди юниоров
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года стал пилотом заводской команды Ferrari, назвал юниора из чемпионата мира, который впечатлил его больше всего.
«Разумеется, Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман. Исак Хаджар, наверное, мой любимчик, он реально крут», — ответил Льюис Хэмилтон на вопрос журналистов о том, коллекционные карточки каких молодых гонщиков Формулы 1 он бы оставил себе в коллекции.
Напомним, Исак Хаджар дебютировал в чемпионате мира в 2025 году. Французский гонщик стал пилотом команды Visa Cash App Racing Bulls, с которой проводит свой первый сезон в Формуле 1.