Хэмилтон назвал своего фаворита среди юниоров

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года стал пилотом заводской команды Ferrari, назвал юниора из чемпионата мира, который впечатлил его больше всего.

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«Разумеется, Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман. Исак Хаджар, наверное, мой любимчик, он реально крут», — ответил Льюис Хэмилтон на вопрос журналистов о том, коллекционные карточки каких молодых гонщиков Формулы 1 он бы оставил себе в коллекции.

Напомним, Исак Хаджар дебютировал в чемпионате мира в 2025 году. Французский гонщик стал пилотом команды Visa Cash App Racing Bulls, с которой проводит свой первый сезон в Формуле 1.