Пиастри предположил, каким должен быть гонщик, чтобы стать чемпионом «Ф-1»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал недавние слова своего товарища по команде Ландо Норриса относительно подхода к гонкам.

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«Вижу, что у многих существует укоренившееся мнение насчёт того, каким должен быть чемпион мира — чрезмерно агрессивным. Я хочу выиграть чемпионат, но предпочёл бы оставаться просто хорошим человеком», — говорил ранее Ландо.