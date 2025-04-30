Шумахер высказался о Хэмилтоне

«Я почти не могу в это поверить». Ральф Шумахер высказался о Льюисе Хэмилтоне
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.
«Если он действительно решит сдасться сейчас, то это будет очень рано. Я почти не могу в это поверить. Ожидания сейчас велики. «Феррари» хочет видеть отдачу. Льюису должен стараться, и, вероятно, он это сделает. Он должен разобраться с машиной. Но, конечно, впереди ещё будет трассы, которые ему подходят. Но и он сам должен сделать шаги вперёд. Он не должен сдаваться, хотя ему нужно время», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.