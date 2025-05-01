Магнуссен рассказал, как впал в депрессию из-за нарушенных обещаний «Макларена»

32-летний датский пилот Кевин Магнуссен рассказал, как из-за нарушенных обещаний руководства команды Формулы-1 «Макларен» впал в депрессию. Кевин выступал за британский коллектив в 2014 году, а в 2015 был резервным пилотом, на одном этапе заменив Фернандо Алонсо. В своей первой же гонке Кевин квалифицировался четвёртым, а финишировал вторым.

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«В 2015 году я впал в депрессию. Я не против это признать. Я жил ради гонок, но не участвовал в них. Мохаммед [бен Эсса Аль Халифа] и Мансур [Оджех], которые владели контрольным пакетом акций, использовали эту власть, чтобы повлиять на всех остальных, включая Рона [Денниса], который голосовал за меня, и в 2015 году я оказался запасным пилотом, что на самом деле ничего не значило. Но Рон сказал: «Поверь мне, ты будешь выступать за нас в 2016 году или, может быть, даже до конца сезона 2015». И, честно говоря, я думаю, что он был искренен. Это действительно был его план в отношении меня», — приводит слова Магнуссена издание Racingnews365.

По итогу в 2015-м Кевин был уволен из «Макларена».