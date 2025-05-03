Ферстаппен избежал наказания за медленную езду в квалификации к спринту

Стюарды решили не штрафовать Макса Ферстаппена, который превысил максимальное время на круге во время квалификации к спринту на Гран-при Майами.

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Во время второго сегмента пилот «Ред Булл» ехал на шесть секунд медленнее, чем разрешено указаниями ФИА. Команда объяснила инцидент сбоем программного обеспечения. По версии стюардов, Ферстаппен не ехал «неоправданно медленно» и не создавал опасную ситуацию для других машин. «Ред Булл» выписали предупреждение за эпизод.

Во время первого сегмента на блокировку со стороны Макса пожаловался гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл. Судьи не стали рассматривать момент.