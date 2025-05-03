Льюис Хэмилтон: Я решил рискнуть, и это окупилось
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после финиша в тройке лидеров в спринте Гран При Майами.
«Я так рад этому! Это тяжелый год, но… Я никогда не думал, что в Майами пойдет дождь. Это был первый раз, когда мы все были на этой трассе в дождь, и какую гонку это нам подарило! Мне было нелегко на промежуточных шинах. Я думаю, у всех были с ними проблемы. В конце я принял решение рискнуть – подумал: «Я еду в боксы, потому что иначе ничего не изменится». Я сделал ставку, и это окупилось. Я хотел бы, чтобы у нас было еще несколько кругов, чтобы побороться с парнями впереди. Но большие поздравления McLaren, как всегда!», – сказал Хэмилтон Sky.