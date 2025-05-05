Хэмилтон раскрыл, что сказал Вассеру наедине после резонанса из-за тактики Ferrari

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своей бурной реакции на просьбу команды пропустить напарника Шарля Леклера во время Гран-при Майами.

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«Фред зашёл ко мне в комнату. Я просто положил руку ему на плечо и сказал: «Дружище, успокойся. Не принимай всё так близко». Я мог бы сказать по радио вещи и похуже. Нужно понимать, что мы находимся под огромным давлением и в разгар сражений никогда не услышишь приятных сообщений», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, Леклер в Майами был седьмым, а Хэмилтон — восьмым. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».