Сайнс объяснил, почему Хэмилтон виноват в их инциденте на последнем круге

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон нарушал правила при отражении его атаки на последнем круге Гран-при Майами.

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«Это был последний круг, так что, очевидно, я решился, увидев разрыв. Думаю, он среагировал на мой маневр. Он застал Льюиса врасплох, и он начал смещаться влево во время торможения, что нельзя делать, если применять пункты правил. Ты не можешь так делать, потому что это смещение на торможении. Но это последний круг, последний поворот, так что очевидно, что каждый там будет ехать на грани», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Напомним, судьи посчитали произошедшее гоночным инцидентом, не определив пилота, который несёт за него преимущественную ответственность.