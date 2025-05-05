Alpine близка к решению заменить Дуэна на Колапинто перед Имолой

Руководство «Альпин» с высокой долей вероятности может принять решение о замене австралийского гонщика Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто. Об этом информирует Racingnews365. По сведениям источника, замена может состояться в преддверии Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится с 16 по 18 мая.

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Ранее другое издание, The Race, сообщало схожую информацию, однако, по его данным, «Альпин» лишь рассматривает возможность замены Дуэна.

Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».