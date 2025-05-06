Алонсо находится в шаге от повторения антирекорда

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо после шести этапов сезона-2025 остаётся с «баранкой» в чемпионате. Испанский ветеран до сих пор не заработал ни одного очка.

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Если на следующем этапе в Имоле пилот Aston Martin не откроет счёт набранным баллам, то повторит личный антирекорд – семь первых гонок сезона без очков, как в 2015 году за рулем McLaren-Honda.

Хуже было только в 2001-м. Но тогда Алонсо выступал в составе Minardi, с которой вообще было нереально рассчитывать на очки. Тем более тогда очки начислялись первой шестёрке на финише.