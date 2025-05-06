Макс Ферстаппен высказался об Оскаре Пиастри

Пилот «Рел Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о молодых гоншиках Формулы-1.

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«Я испытываю огромное уважение к молодым ребятам, которые стали заниматься этим видом спорта. Оскар Пиастри отлично справляется. Не думаю, что нужно пытаться это скрывать. Это не слабость», — сказал Ферстаппен во время общения с прессой на Гран-при Майами.

Напомним, пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым был его напарник Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса». Ферстаппен показал четвёртый результат.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.