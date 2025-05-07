Марко выделил одного из пилотов после Гран-при Майами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри и пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на Гран-при Майами. Напомним, Пиастри стал победителем, а Хаджар показал 11-й результат.

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