Вольфф рассказал о проблемах Mercedes

Тото Вольфф: «Мерседес» недостаточно хорошо работает с шинами на длинной дистанции»
Вольфф рассказал о проблемах «Мерседеса».
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил текущее положение команды, отметив, что главным образом их болид сейчас уступает «Макларену» в гоночном темпе.
«У «Мерседеса» очень быстрая машина. Но она способна ехать быстро как один круг (в квалификации), так и несколько кругов подряд. В таких условиях мы конкурентоспособны. Однако мы недостаточно хорошо работаем с шинами на длинной дистанции – и вот тут «Макларен» показывает, чего можно добиться в этой области. Думаю, что «Ред Булл», в случае с Максом, тоже удается хорошо работать с шинами. Мы тоже хороши в своем деле, но в «Макларене» поработали действительно здорово – и им удается быстро проходить повороты, при этом не перегревая шины. Да, в квалификации вы выкладываете все карты на стол, демонстрируя, на что способна ваша машина с точки зрения генерирования прижимной силы. И тут мы в игре. Однако очки, в конечном счете, зарабатываются в гонках, а в гонках вы должны удерживать хороший темп на протяжении долгого времени, а мы сейчас на это не способны. Нам нужно стать лучше, нужно найти решение, нужно разобраться в ситуации и понять, на чем сосредоточиться в разработке болида, какие факторы наибольшим образом влияют на конкурентоспособность», – рассказал Вольфф.