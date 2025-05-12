Феттель поддержал Шумахера-младшего

Четырехкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель выразил надежду на возвращение Мика Шумахера на стартовую решётку Больших Призов. Немецкий пилот уверен, что его соотечественник не будет отставать от остальных и заслуживает второго шанса в Ф1.

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Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера провел два сезона в составе Haas, но после 2022 года потерял место в Формуле 1. Впоследствии Мик стал резервным пилотом Mercedes, а в 2024 году присоединился к заводской программе Alpine в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). На прошедшем этапе в Спа он вместе с командой поднялся на подиум.

В интервью Sport.de Феттель отметил прогресс Шумахера-младшего и выразил поддержку: