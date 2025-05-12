Баттон назвал лучшее качество Пиастри

Победа Оскара Пиастри на Гран При Майами вновь подтвердила, что австралиец становится ключевой фигурой сезона-2025. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон не скупился на похвалы, отметив, что Пиастри делает именно то, чем долгое время славился Льюис Хэмилтон – контролирует гонки с поразительным хладнокровием.

© autosport.com.ru

Пиастри стал победителем напряжённой гонки в Майами, воспользовавшись инцидентом на старте между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Борьба между двумя лидерами отбросила Норриса назад, а Пиастри в это время быстро прошёл Ферстаппена и возглавил пелотон. С этого момента он не оставил соперникам ни малейшего шанса, уверенно доведя дело до четвёртой победы в сезоне.