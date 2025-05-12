«Это поможет ему стать чемпионом». Баттон назвал лучшее качество Пиастри
Победа Оскара Пиастри на Гран При Майами вновь подтвердила, что австралиец становится ключевой фигурой сезона-2025. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон не скупился на похвалы, отметив, что Пиастри делает именно то, чем долгое время славился Льюис Хэмилтон – контролирует гонки с поразительным хладнокровием.
Пиастри стал победителем напряжённой гонки в Майами, воспользовавшись инцидентом на старте между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Борьба между двумя лидерами отбросила Норриса назад, а Пиастри в это время быстро прошёл Ферстаппена и возглавил пелотон. С этого момента он не оставил соперникам ни малейшего шанса, уверенно доведя дело до четвёртой победы в сезоне.
«Я сказал Оскару после гонки – его темп просто неземной, – сказал Баттон Sky. – За год он стал совсем другим пилотом. Сейчас он способен выйти в лидеры и безошибочно контролировать гонку – это невероятно. Льюис был мастером этого навыка последние десять лет, и вот появляется парень, который делает это с пугающим спокойствием. Он не эмоционален, он не допускает ошибок. Это качество, которое поможет ему стать чемпионом мира».