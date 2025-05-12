Марио Андретти: Хорошо, что у Ферстаппена нет лучшей машины

autosport.com.ru

Чемпион мира Ф1 1978 года Марио Андретти считает, что отсутствие явного технического преимущества у машины Макса Ферстаппена играет только на пользу зрелищности чемпионата.

Марио Андретти: хорошо, что у Ферстаппена нет лучшей машины
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В интервью изданию GPblog Андретти отметил, что гораздо интереснее наблюдать за борьбой трехкратного чемпиона в равных условиях, чем за его доминированием. С начала сезона 2025 McLaren демонстрирует более стабильную форму, тогда как Red Bull переживает непростую перестройку, в том числе из-за ухода Эдриана Ньюи.

«Сейчас у него нет явного преимущества, – сказал 85-летний американец. – Но оно ему и не нужно. Он достаточно хорош. Для нас, наблюдающих, даже лучше, если он этого преимущества не имеет, потому что он борется. Согласитесь, смотреть, как он сражается – куда интереснее, чем когда он просто уезжает в отрыв и становится недосягаем. Я не знаю, совпадение это или нет, но с момента ухода Ньюи ощущается, что в команде чего-то не хватает. Я хорошо знаю Эдриана, мы вместе работали в IndyCar в 1987 году. Он один из лучших инженеров, с которыми мне доводилось сотрудничать. Его послужной список говорит сам за себя — он добивался успеха в каждой команде, где бы ни работал».

При этом ветеран гонок не стал углубляться в внутренние процессы Red Bull, но дал понять, что влияние Ньюи сложно переоценить:

«Не хочу лезть не в своё дело, но если бы внутри команды говорили об этом открыто, думаю, они согласились бы со мной. Особенно Йос, отец Макса. Но, повторюсь, это лишь моя точка зрения».

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