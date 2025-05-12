Вильнев: Ferrari начинает думать, что Хэмилтон просто заехал покататься

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон столкнулся с резкой критикой после неубедительного начала сезона-2025 в составе Ferrari. После шести гонок британец заметно уступает своему напарнику Шарлю Леклеру и, по мнению Жака Вильнёва, сейчас рискует не оправдать ожидания в новой команде.

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Чемпион мира Формулы 1 1997 года и аналитик Vision4Sport считает, что Хэмилтону не удаётся передать нужную энергию и менталитет, которых требует работа в Ferrari:

«Ferrari – это как вулкан. Нужна страсть, искра, чтобы всё зажечь. Если нет огня – это проблема. Времени у Льюиса не так много. Как только ты начинаешь говорить «Мне жаль», ты теряешь силу. Команда начинает думать, что ты просто заехал покататься. А Ferrari – не та команда, где это допустимо».

Экс-пилот также подчеркнул, что Хэмилтону предстоит переосмыслить свою роль и адаптироваться к жёсткой реальности итальянской команды, где нет прежней защищённости и времени на раскачку: «Он слишком долго был защищён в Mercedes. Теперь он оказался в ситуации, где всё иначе – и это, похоже, застало его врасплох. Он приносит команде имидж и статус. Но если начнёт сомневаться в себе, вернуть форму будет почти невозможно».