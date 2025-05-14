Эдриан Ньюи прояснил свою роль в работе над болидом Aston Martin 2025 года

Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своей роли в работе над машиной «Астон Мартин» 2025 года. Ранее Ньюи говорил, что сфокусирован на работе с болидом 2026 года.

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