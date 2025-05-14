Оскар Пиастри может повторить рекорд Айртона Сенны

Австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри едет на первый европейский этап сезона Формулы 1 2025 года в Имоле в ранге топ-фаворита. Лучший новичок сезона-2023 не просто лидирует в чемпионате, но и идёт на серии из трёх побед.

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Пиастри поочередно выиграл гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Майами. Если он победит и в ближайшее воскресенье на Гран При Эмилии-Романьи, то сравняется с великим Айртоном Сенной.

На сегодняшний день Сенна остаётся единственным гонщиком в истории McLaren, выигравшим четыре этапа подряд. В карьере бразильца было две таких серии – в 1988 и 1991 годах.

Мало того, Пиастри может стать первым австралийцем после Джека Брэбэма в 1966 году с четырьмя победами подряд в Ф1.

Удастся ли молодому гонщику McLaren повторить сразу два исторических достижения? Узнаем в воскресенье, 18 мая…