Марко впечатлен тестами Ферстаппена на Ferrari GT3

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал заезды 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена за рулём машины «Феррари» категории GT3 на трассе «Нюрбургринг».

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«Гонки GT — его большая любовь, и у него есть своя команда. Макс сказал мне, что побил рекорд на две секунды после трёх кругов, и знал время прохождения каждого круга и всё о работе подвески. Он был едва ли не более внимателен к деталям, чем к своей машине Формулы-1», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал Макса за езду на «Северной петле» за рулём «Феррари».