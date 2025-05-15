IT-гигант отказался от спонсорства команды Ф1, чтобы работать с Льюисом Хэмилтоном

autosport.com.ru

Влияние Льюиса Хэмилтона на мир Формулы 1 и за её пределами продолжает демонстрировать свои масштабы – и подтверждением тому служит его новое партнёрство с высокотехнологичной компанией Perplexity.

IT-гигант отказался от спонсорства команды «Ф-1», чтобы работать с Хэмилтоном
© autosport.com.ru

Американский бренд, специализирующийся на генеративных технологиях искусственного интеллекта, принял решение отказаться от идеи спонсировать целую команду Формулы 1, выбрав вместо этого индивидуальное соглашение с самым титулованным гонщиком современности.

Как сообщает издание SportBusiness, Perplexity вела переговоры с рядом команд Формулы 1 – в числе которых Red Bull Racing, Aston Martin и Williams. Однако итоговый выбор пал не на коллектив, а на фигуру, чья узнаваемость выходит за пределы автоспорта.

«Формула 1 символизирует скорость, интеллект и стремление к совершенству – и это прекрасно сочетается с тем, чем является Perplexity, – заявил вице-президент Perplexity Райан Фоутти. – Мы рассматривали множество вариантов по всей стартовой решётке, но было совершенно ясно, что Льюис Хэмилтон – лучший партнёр для нас. Его охват, вовлечённая аудитория и влияние как в Формуле 1, так и в культуре делают его уникальным амбассадором. Он не просто чемпион, а культурный ориентир и человек, который вдохновляет и меняет представления о возможном».

Оценённая в $9 миллиардов, Perplexity позиционирует себя как альтернативу традиционным поисковым системам: платформа на базе ИИ предоставляет точные, лаконичные и обоснованные ответы на запросы пользователей. По словам Фоутти, выбор Формулы 1 – осознанный шаг на пути глобального расширения. Согласно деталям соглашения, логотип Perplexity появится на шлеме Хэмилтона. Помимо этого, партнёры планируют создание совместного контента для социальных сетей, рассчитанного на широкую международную аудиторию.

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Льюис Хэмилтон