Вильнев: Цунода не поможет Red Bull в разработке машины

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о действующем боевом пилоте «Ред Булл» японце Юки Цуноде.

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«Юки Цунода справляется лучше Лиама Лоусона, но я не жду, что он поможет в разработке машины. Для этого нужен другой настрой, и я не думаю, что он находится на этом уровне. Ферстаппен не будет делить нагрузку, это не для него. Вы могли увидеть это в Сузуке. Один пошел по безопасному пути, и это оказалось ошибочно. Другой решился на максимум, и это сработало», — приводит слова Вильнева Vision4Sport.

Ранее Вильнев высказался о Ферстаппене.