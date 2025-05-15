Штайнер объяснил, почему котирует Пиастри и Норриса ниже Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, почему считает гонщиков коллектива «Макларен» Оскара Пиастри и Ландо Норриса ниже по уровню, чем четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

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«Что нужно пилотам «Макларена», чтобы получить ранг «S», как у Ферстаппена? Убийственные квалификации», — сказал Штайнер на подкасте The Red Flags Podcast.

После шести этапов в сезоне-2025 Пиастри и Норрис занимают первое и второе место в личном зачёте, а «Макларен» — первый в Кубке конструкторов.

Ранее советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о вкладе Макса Ферстаппена в развитие молодых пилотов.