FIA проверила машину McLaren и вынесла вердикт

Международная автомобильная федерация (FIA) проверила машину McLaren во время двухнедельного перерывы между этапами в Майами и Имоле. Отчёт по итогам технической инспекции был опубликован в четверг, 15 мая.

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В ходе проверки представители FIA изучили тормозную систему и ходовую часть машины Оскара Пиастри. Конкуренты подозревали, что «оранжевые» нашли хитрый способ охлаждения тормозов, одновременно помогающий в поддержании оптимальной температуры шин.

Комиссары не нашли каких-либо нарушений и признаков того, что McLaren использует в тормозах охлаждающую жидкость, которая запрещена регламентом.