Цунода пошутил над рекордом Ферстаппена

Японский гонщик Red Bull Racing Юки Цунода завуалированно похвалил напарника Макса Ферстаппена.

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В перерыве между этапами в Майами и Имоле четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 принял участие в тестах на Нордшляйфе. Макс проехал всего три круга, но при этом поставил рекорд круга для машин класса GT3. Выступал он на этих тестах под псевдонимом Франц Херман.