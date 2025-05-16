«Мистер Франц – молодец!» Цунода пошутил над рекордом Ферстаппена на Нордшляйфе
Японский гонщик Red Bull Racing Юки Цунода завуалированно похвалил напарника Макса Ферстаппена.
В перерыве между этапами в Майами и Имоле четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 принял участие в тестах на Нордшляйфе. Макс проехал всего три круга, но при этом поставил рекорд круга для машин класса GT3. Выступал он на этих тестах под псевдонимом Франц Херман.
«Насколько я знаю, Макс не участвовал в этих тестах. За рулём был какой-то там Франц… [Юки забыл вымышленную фамилию – прим. ред]. Я тоже однажды ездил по Нордшляйфе — на Honda NSX GT. Было на это шоу-заездах Red Bull. Какое время я тогда показал? К сожалению, передо мной ехал сейфти-кар, и атаковать я не смог. В любом случае это не та трасса, на которой можно сходу поехать быстро. Так что этот мистер Франц молодец», – сказал Цунода на встрече с журналистами в паддоке Имоле.