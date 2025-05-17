Норрис стал лучшим в третьей практике Ф-1 в Имоле

В субботу, 17 мая, в итальянской Имоле завершилась третья и заключительная практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат у его партнёра Оскара Пиастри. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третий.

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Гонщики «Макларена» на протяжении всех трёх тренировок в Имоле показали лучшие два результата.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья практика

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.897.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.100.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.181.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.502.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.554.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.560.

7. Исак Хадджар («Рейсинг Буллз») +0.611.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.765.

9. Александер Албон («Уильямс») +0.835.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.890.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.922.

12. Оливер Берман («Хаас») +1.047.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.078.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.080.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1.093.

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.149.

17. Юки Цунода («Ред Булл») +1.213.

18. Франко Колапинто («Альпин») +1.313.

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.341.

20. Эстебан Окон («Хаас») +1.490.