Оба пилота «Феррари» вылетели по итогам второго сегмента квалификации ГП Эмилии-Романьи
Оба пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» — Шарль Леклер и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — завершили выступление в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, не сумев выйти из второго сегмента квалификации.
Леклер по итогам квалификации остался 11-м, а Хэмилтон — 12-м. Помимо них, за пределы второго сегмента квалификации не смогли выйти Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») и не участвовавший из-за аварии во второй части квалификации пилот «Альпин» Франко Колапинто.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.