Оба пилота «Феррари» вылетели по итогам второго сегмента квалификации ГП Эмилии-Романьи

Оба пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» — Шарль Леклер и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — завершили выступление в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, не сумев выйти из второго сегмента квалификации.

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Леклер по итогам квалификации остался 11-м, а Хэмилтон — 12-м. Помимо них, за пределы второго сегмента квалификации не смогли выйти Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») и не участвовавший из-за аварии во второй части квалификации пилот «Альпин» Франко Колапинто.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, первые красные флаги сессии были вызваны аварией пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.