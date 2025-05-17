Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — второй

Чемпионат.com

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле. Вторую позицию по итогам квалификации занял действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен — второй
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Напарник Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис стал четвёртым. Пилот «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил только 12-й результат.

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто и пилот «Ред Булл» Юки Цунода разбили машины в ходе первого сегмента квалификации. Цунода сделал это на первой попытке, не сумев показать времени, а Колапинто — в концовке первого сегмента, сумев выйти во второй, но не приняв там участия.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.670.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.034.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.292.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.761.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.762.

7. Александр Албон («Уильямс») +0.803.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.911.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.076.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.117.

После второго сегмента выбыли:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:15.604.

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:15.765.

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:15.772.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:16.260.

15. Франко Колапинто («Альпин») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:16.379.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.518.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.613.

19. Оливер Берман («Хаас») — 1:16.918.

20. Юки Цунода («Ред Булл») — без времени.

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