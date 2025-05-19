Хэмилтон рассказал о борьбе в Имоле

На Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле Льюис Хэмилтон, прорвавшийся вперёд с 12-го места на стартовой решётке, стал четвёртым, что стало лучшим результатом британца в основных гонках Формулы 1 за Ferrari. Семикратный чемпион мира остался доволен этапом.

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