Хэмилтон рассказал о борьбе в Имоле

«Гораздо приятнее, чем стартовать и финишировать первым»: Льюис Хэмилтон — о борьбе в Имоле
На Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле Льюис Хэмилтон, прорвавшийся вперёд с 12-го места на стартовой решётке, стал четвёртым, что стало лучшим результатом британца в основных гонках Формулы 1 за Ferrari. Семикратный чемпион мира остался доволен этапом.
«Есть масса позитивных моментов. Стратегия была фантастической, в команде принимали верные решения и не ошиблись ни разу, машина ощущалась как в Китае, когда я был полностью на одной волне с машиной, и единственный раз, когда я действительно почувствовал эту синергию после, был в Имоле. Мне всегда нравилось, когда ты сражаешься в глубине пелотона, а потом выходишь вперёд. Это гораздо более приятное ощущение, чем стартовать и финишировать первым. В любом случае, безусловно, это была грандиозная гонка, и из неё можно извлечь массу позитива», — заявил Льюис Хэмилтон RacingNews365.