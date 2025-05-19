Норрису повезло, Пиастри расслабился. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи

Главным героем гонки, разумеется, стал Макс Ферстаппен.

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7-й этап Формулы-1 сезона-2025 — в как всегда субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Говорят, гонки на старте не выигрываются, но в Имоле именно так и произошло: смелый и рискованный манёвр в первом повороте вывел Ферстаппена на первую позицию и решил судьбу победы. Правда, сам Макс признался, что непосредственно старт получился не очень — и будь Пиастри смелее, всё закончилось бы иначе.

Пусть тактика с ранним пит-стопом оказалась неверной, сам Леклер сделал всё как надо. Шарль отыграл на первых кругах две позиции, шёл в хорошем темпе, обгонял соперников, и даже нарушение в борьбе с Албоном оказалось «Феррари» на руку и открыло Хэмилтону дорогу к четвёртому месту.

Александер Албон — 8

Албон в четвёртый раз подряд проиграл Сайнсу квалификацию, однако в гонке оказался на более выгодной тактике и смог выжать из неё максимум. Если бы не агрессия Леклера, Алекс был бы как минимум четвёртым, и пусть сам таец говорил, что мог бы действовать иначе, его атака была точной, а на апексе его болид находился впереди.

Карлос Сайнс — 8

У Сайнса в Имоле был огромный потенциал, и испанец наверняка сумел бы его реализовать, если бы команда не позвала на пит-стоп на 11-м круге. Как и в случае с Леклером, Карлос в концовке оказался без свежих шин и подняться выше восьмой позиции не смог по объективным причинам.

Ландо Норрис — 7,5

Ландо вновь потерпел неудачу в квалификации и по большому счёту должен был снова финишировать позади Пиастри. Британцу повезло, что не его позвали в боксы на первом отрезке, благодаря чему на финише у него была более свежая, чем у Оскара, резина. Стабильности Норрису по-прежнему не хватает.

Австралиец слишком вальяжно прошёл первый поворот, посчитав, что Ферстаппен слишком далеко и не сможет пойти в атаку, и уже в этот момент потерял победу. Разумеется, к стратегам «Макларена» тоже есть вопросы, но шанс выиграть Пиастри упустил самостоятельно.

Этап в Имоле стал для Хэмилтона лучшим в составе «Феррари», однако он всё равно был слабее Леклера: Льюис уступил Шарлю в квалификации (пусть и немного) и опередил его на финише лишь потому, что у монегаска закончились шины. Кроме того, на старте Хэмилтон пропустил Антонелли и на полгонки застрял за «Мерседесом».

Джордж Расселл — 7,5

После квалификации Расселл признался, что недоволен своим кругом в Q3, хотя шансы пробиться на первый ряд решётки в любом случае были призрачными. В гонке же темпа у «Мерседеса» не было — после раннего первого пит-стопа Джордж оказался позади Леклера и уже ничего поделать с ним не мог.

Исак Хаджар — 7,5

Хаджар пробился в финальный сегмент квалификации, однако в первой попытке был медленнее, чем в Q2, а во второй допустил ошибку. Вместе с этим на старте француз потерял ещё две позиции и выпал из топ-10. Тем не менее в дальнейшем Исак проехал чистую гонку и сумел набрать очки.

Фернандо Алонсо — 7

Трюк с квалификационными попытками на «медиуме» аукнулся в гонке, и, когда во время VSC на середине дистанции соперники меняли шины, Алонсо вынужден был оставаться на уже изношенном «харде». Причём в концовке у Фернандо был шанс в борьбе с Цунодой, но из-за помарки на выходе из «Тозы» испанец его упустил.

Оливер Берман — 7

Из-за аварии Колапинто Берману не засчитали лучший круг в квалификации, а в середине гонки англичанину пришлось совершать два пит-стопа подряд из-за плохо прикрученного колеса. Также отметим, что первые две попытки в Q1 Оливер проехал быстрее Окона.

Андреа Кими Антонелли — 7

В квалификации Антонелли выступил откровенно слабо — в Q2 итальянец проиграл Расселлу более 0,4 секунды. Зато на старте Кими опередил Льюиса Хэмилтона и дождался VSC, чтобы провести первый пит-стоп. Если бы не технические проблемы, Антонелли наверняка набрал бы хоть какие-то очки.

Лоусон не успел закончить вторую квалификационную попытку из-за аварии Колапинто, а в первой был медленнее Хаджара. В гонке, как и многие другие, поехал на пит-стоп после 10 кругов, из-за чего в концовке остался без свежей резины. Лиаму в этот уикенд часто не везло, однако и сам он выступил блёкло.

Габриэл Бортолето — 6,5

Бортолето здорово провёл квалификацию и смотрелся увереннее опытного Хюлькенберга, но после пит-стопа на 12-м круге откатился в самый конец пелотона и выбраться оттуда уже не смог. На длинных отрезках темпа новичку всё ещё не хватает, и даже мощные (время от времени) квалификации ситуацию не исправляют.

Нико Хюлькенберг — 6

После ошибки в финальной попытке квалификации Нико уже в пятый раз подряд остался в Q1 и во второй раз кряду оказался позади напарника-дебютанта. Оттянутый первый пит-стоп позволил включиться в борьбу за очки, но на заключительном рестарте немец пропустил Цуноду и в итоге финишировал 12-м.

Лэнс Стролл — 6

Лэнс Стролл оказался в точно такой же ситуации, как и Фернандо Алонсо, только, в отличие от напарника на финальном рестарте так и не смог никого обогнать — несмотря на более свежие, чем у Гасли и Лоусона, шины. В квалификации, к слову, канадец уступил испанцу уже в седьмой раз в сезоне.

Эстебан Окон — 6

Формально француз опередил в квалификации Бермана, но незасчитанный круг Оливера показал, что потенциала машины Окон не реализовал. На старте Эстебан отыграл две позиции, однако толку в этом особого не было: из-за странного пит-стопа на первом же круге он вплоть до схода шёл на последних местах.

Юки Цунода — 5

Авария в первой же квалификационной попытке полностью на совести Цуноды — японец, судя по всему, попросту перестарался. Гонку же Юки провёл неплохо и сумел в третий раз в сезоне пробиться в топ-10. Этого, правда, уже недостаточно — пора прибавлять в стабильности и бороться за более высокие позиции.

Пьер Гасли — 5

Гасли тоже остался недоволен своей квалификацией (круг в Q3 был медленнее, чем в Q2), однако самую большую ошибку француз допустил в гонке, когда слишком широко поехал в «Пирателлу» и оказался в гравии. У машины был темп, позволявший набрать очки, но, откатившись назад, за места в топ-10 Пьер уже не боролся.

Франко Колапинто — 4

Откровенно неудачный дебют в составе «Альпин». Авария в «Тамбурелло», потеря двух позиций на старте и довольно беззубый рестарт — при том что на машине Колапинто стоял свежий «хард», позволявший атаковать соперников. В оправдание аргентинца отметим, что он лишь осваивается в новом для себя кокпите.