Ньюи впервые посетит Гран-при «Формулы-1» в статусе сотрудника Aston Martin

Весной 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. В ходе пресс-конференции 10 сентября на базе команды Aston Martin в Великобритании было официально подтверждено, что гениальный конструктор станет частью коллектива — с 1 марта 2025 года специалист оказался акционером британского коллектива и займёт новую должность управляющего технического партнёра.

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Находясь на базе Aston Martin, 66-летний специалист сосредоточился на машине команды для 2026 года, поскольку в Формуле 1 в следующем сезоне вводится комплексное изменение технических правил как для шасси, так и для силовых агрегатов. Однако работа над новым болидом не помешает конструктору посетить как минимум один Гран При в 2025 году.

Как сообщает RacingNews365, Эдриан Ньюи приедет на Гран При Монако — в Монте-Карло инженер впервые публично дебютирует как действующий сотрудник команды Aston Martim.