«Формула-1» будет сотрудничать с Микки Маусом

Организаторы Формулы 1 объявили о новом коммерческом соглашении, которое начнёт действовать в 2026 году. Чемпионат мира по автогонкам будет сотрудничать со студией Disney, чтобы через её культового персонажа мышонка Микки Мауса продвигать серию на глобальном уровне среди новой аудитории.

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«Наше сотрудничество с Disney обещает быть блестящим, поскольку мы представляем мир Микки и его друзей нашим фанатам, и наоборот. Это идеально соответствует нашей стратегии выйти за рамки мира спорта и выйти на более широкий потребительский рынок, а взамен мы представляем Disney нашим 820 миллионам фанатов по всему миру. Это фантастическое сочетание, поскольку оба бренда известны тем, что раздвигают границы и приносят развлечения и волнение миллионам, поэтому я с нетерпением жду, что наши команды придумают для трассы и не только», — заявила коммерческий директор Формулы 1 Эмили Празер.

Более подробная информация о сотрудничестве Формулы 1 и Disnet будет предоставлена ​​в ближайшие месяцы, отметили в чемпионате мира.