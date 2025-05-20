Ferrari представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако

Фото: «Феррари» представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако. Соответствующими фотографиями с монегаскским пилотом Шарлем Леклерам поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Комбинезоны выполнены преимущественно в белом цвете с синими полосами.
© Scuderia Ferrari HP
© Scuderia Ferrari HP
© Scuderia Ferrari HP
© Scuderia Ferrari HP
Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.
Ранее постоянный эксперт «Чемпионата» Егор Оруджев выразил уверенность, что Леклер нарушал правила во время жёсткой борьбы с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на Гран-при Эмилии-Романьи.