Ferrari представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако. Соответствующими фотографиями с монегаскским пилотом Шарлем Леклерам поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

© Чемпионат.com

Комбинезоны выполнены преимущественно в белом цвете с синими полосами.

© Scuderia Ferrari HP

© Scuderia Ferrari HP

© Scuderia Ferrari HP

© Scuderia Ferrari HP

Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.

Ранее постоянный эксперт «Чемпионата» Егор Оруджев выразил уверенность, что Леклер нарушал правила во время жёсткой борьбы с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на Гран-при Эмилии-Романьи.