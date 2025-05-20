Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи

Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси дал совет своему соотечественнику пилоту Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающему за «Мерседес». Молодой спортсмен пригласил на медиадень своих одноклассников в мотороум немецкой команды во время недавнего Гран-при Эмилии-Романьи.

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Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в Формуле-1. Гонку спортсмен так и не закончил, так как из-за технических проблем был вынужден сойти на 45-м круге.