Валентино Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи
Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси дал совет своему соотечественнику пилоту Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающему за «Мерседес». Молодой спортсмен пригласил на медиадень своих одноклассников в мотороум немецкой команды во время недавнего Гран-при Эмилии-Романьи.
Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в Формуле-1. Гонку спортсмен так и не закончил, так как из-за технических проблем был вынужден сойти на 45-м круге.
«Первый уикенд в Имоле, в Италии, определённо дался ему нелегко. Это было непросто. С опытом он начнёт отказывать некоторым людям», — приводит слова Росси Nextgen-Auto.