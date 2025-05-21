Эксперт указал, что может удержать Ферстаппена от ухода из Red Bull

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказал мнение, что пилот Макс Ферстаппен больше нигде не чувствовал бы себя так комфортно, как в «Ред Булл».

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«Нет ни одной команды, где Максу предоставляли бы столько свободы, как в «Ред Булл». Где у него, по сути, был бы полный карт-бланш. Все его обожают. На него не давит второй пилот, ведь он всегда быстрее всех. Просто в «Ред Булл» очень спокойно», — сказал Альберс на канале Telesport в YouTube.

Ранее журналист и инсайдер Феликс Гернер назвал команду, за которую будет выступать Ферстаппен в следующем сезоне.