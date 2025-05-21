Марко высказался о шансах Ферстаппена завоевать титул после победы в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов пилота команды Макса Ферстаппена стать чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1. Ранее нидерландец одержал победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

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«Есть ли сейчас машина, которая позволит Максу стать чемпионом? Он победил в Имоле. Что же касается следующего Гран-при, то там всё может сложиться совсем по-другому», — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 124 очка. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 146 баллов.