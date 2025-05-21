Даниил Квят протестировал лимитированный суперкар Lamborghini

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, принял участие в закрытом мероприятии итальянской марки для самых почётных клиентов бренда.

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В рамках трек-дня, который принимала культовая трасса «Монца», Квят сел за руль трекового суперкара Lamborghini Essenza SCV12, выпущенного тиражом в 40 экземпляров. В компании не уточнили, привлекали ли Даниила в качестве консультанта для своих клиентов или же просто предоставили гонщику возможность прокатиться на редкой машине.

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Напомним, Lamborghini Essenza SCV12 является самым мощным автомобилем в истории марки с атмосферным двигателем — модель оснащена 830-сильным 6,5-литровым V12 в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. Особенностью машины является её конструкция, которая соответствует требованиям Международной автофедерации FIA для спортпрототипов.