Даниил Квят назвал команду «Формулы-1», за которой стоит следить

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, назвал команду Формулы 1, заслуживающую пристального внимания.

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