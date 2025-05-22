Даниил Квят назвал команду Формулы 1, за которой стоит следить
Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, назвал команду Формулы 1, заслуживающую пристального внимания.
«В Имоле я смотрел гонку из гаража Williams, слушал некоторые радиопереговоры — они очень спокойны, очень собраны в критических ситуациях. Все было очень расчётливо, даже когда дела у Карлоса Сайнса шли не очень хорошо, даже я чувствовал, что всё идёт не так, но они сохраняли спокойствие и вернули его в очковую зону. Я думаю, что это одна из команд, за которой стоит следить в будущем, они принимают правильные решения. Конечно, им предстоит долгий путь, но они очень хорошо организованы, и Карлос, и Алекс Албон — я был напарником по команде с ними обоими — проделывают очень надежную работу», — заявил Даниил Квят F1 Nation Podcast.