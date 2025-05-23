Макс Ферстаппен: Мы не можем полагаться на ошибки McLaren
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что для завоевания титула в этом сезоне, его команда должна действовать, а не надеяться, что Оскар Пиастри или Ландо Норрис из McLaren допустят ошибки.
«Мы не всегда можем побеждать. Довольны ли мы нынешним темпом? Нет. По-моему, никто не знает, как действовать правильно, кроме McLaren. Они не стоят на месте. Так что нам тоже нужно совершенствоваться. Наш темп на одном круге в порядке, но у них огромное преимущество, когда у всех шины начинают перегреваться. Честно говоря, я думаю, что Ландо и Оскар оба очень хороши. У Ландо есть скорость, просто это ещё не проявилось в полной мере в течение продолжительного периода времени. Думаю, что для них это будет напряжённый чемпионат. Не знаю, на каком я буду месте. Я просто пытаюсь добиться максимального результата. В конце концов, мы не можем полагаться на то, что они допустят ошибки. Инициатива должна исходить от нас», — сказал Ферстаппен The Telegraph.