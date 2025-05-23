Пиастри поддержал подход McLaren к борьбе внутри команды

Пиастри поддержал подход «Макларена» к борьбе внутри команды.

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Пилот «Макларена» допустил, что чемпионом в 2025 году может стать Макс Ферстаппен. Тем не менее Пиастри все равно поддерживает политику команды относительно внутренней борьбы.

В «Макларене» не раз отмечали, что не выделяют первого номера среди Оскара Пиастри и Ландо Норриса – обоим пилотам дают равные возможности. Изменения могут произойти только ближе к концу сезона, если будет определен явный фаворит.