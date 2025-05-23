В McLaren посмеялись над конкурентами.

В «Макларене» посмеялись над конкурентами.

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Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал попытки соперников – в частности, «Ред Булл» – разобраться в особенностях системы охлаждения тормозов MCL39 и скопировать ее.

«Ред Булл» также обращался к ФИА за разъяснениями по поводу легальности тормозов «Макларена». В результате проверок никаких нарушений выявлено не было.