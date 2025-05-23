Леклер показал лучшее время во второй практике Гран‑при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим по итогам второй сессии тренировочных заездов перед Гран‑при Монако в классе «Формулы‑1».

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Представитель Монако преодолел свой быстрейший круг на домашней трассе за 1 минуту 11,355 секунды, опередив лидера общего зачета Оскара Пиастри («Макларен», +0,038) и своего партнера по «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,105).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал десятый результат, проиграв Леклеру 0,713 секунды.

Ранее в первой практике лучшим также был Леклер.

В субботу в рамках этапа пройдут третья свободная практика и квалификация.