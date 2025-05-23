Льюис Хэмилтон: Давление на Норриса и Пиастри будет невообразимым
Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон считает, что давление на пилотов McLaren Оскара Пиастри и Ландо Норриса будет огромным в свете борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне.
«Я думаю, Оскар Пиастри отлично справляется со своей работой. Для меня очень важно видеть, что McLaren так хорошо справляется, потому что именно в этой команде начиналась моя карьера. А ещё здорово увидеть такую близкую борьбу между Оскаром и Ландо — двумя отличными гонщиками. Давление на них обоих будет невообразимым. Я бы сказал, большинство людей с этим никогда не сталкиваются. Я сам через это проходил испытал, и могу сказать, что сейчас они отлично справляются с работой, уик-энд за уик-эндом. Пиастри делает всё, что нужно для победы в чемпионате мира. Так что у меня нет для него никаких советов. Пусть просто продолжает делать то, что делает, потому что, похоже, это работает», — цитирует Хэмилтона издание RacingNews365.