Пилот «Феррари» Леклер выиграл все три практики Гран‑при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на восьмом этапе сезона «Формулы‑1» — Гран‑при Монако.

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Лучший результат Леклера — 1 минута 10,953 секунды. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — 0,280 секунды), третьим — британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,294).

Лидер чемпионата австралиец Оскар Пиастри (+0,445; «Макларен») показал четвертое время.

Ранее 27‑летний Леклер стал лучшим в первой и второй практиках.

Квалификация Гран‑при Монако пройдет в субботу и начнется в 17:00. Гонка состоится в воскресенье.