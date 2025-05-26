Цуноду обвинили в аварии на гран-при Монако

Французский гонщик Alpine Пьер Гасли не считает себя виноватым в столкновении с Юки Цунодой на Гран При Монако.

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На седьмом круге победитель гонки в Монце-2020 врезался в соперника при выезде из туннеля. В результате удара он сломал переднюю подвеску и сошёл.

«Я не ожидал, что Юки так резко сместится на торможении. Он ошибся перед въездом в туннель, после чего начал тормозить в левой части трассы, а затем сместился вправо. Мне некуда было деваться», – приводит слова Гасли пресс-служба Alpine.

Стюарды посчитали, что в аварии был виноват Гасли, и выписали французу предупреждение.