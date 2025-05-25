Чемпионский болид Шумахера продан на аукционе за рекордную цену

Болид Ferrari, на котором Михаэль Шумахер завоевал титул чемпиона мира в «Формуле-1», продан на аукционе RM Sotheby's за 18,17 миллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что это самый дорогой автомобиль Шумахера, когда-либо проданный на аукционе.

«Ferrari «Формулы-1», на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Гран-при Венгрии в 2001 году и завоевал титул чемпиона мира в том году, был продан за 18,17 миллиона долларов», — пишет издание.

Автомобиль F2001 был продан RM Sotheby's на мероприятии, проведенном перед квалификацией в Монако в субботу.

Торги прошли в Paddock Club с видом на знаменитую гавань города. Известный своими высокими ценами и эксклюзивностью, этот «сервис гостеприимства» обслуживает VIP -гостей и спонсоров команды, предлагая роскошные обеды и лучшие виды на гоночные соревнования.

Торги открылись с цены в 8 млн евро.

Мировой рекорд составляет 52,52 миллиона долларов, за такую цену ушел Mercedes W196, которым управляли легенды «Формулы-1» Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс в 1950-х годах.