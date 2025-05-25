Массовая авария «с эффектом домино» произошла на гонке «Формула -2»

Гонка «Формула-2» в Монако в это воскресенье получилась необычайно хаотичной. Уже на первом повороте столкнулись два автомобиля, что спровоцировало первый из двух красных флагов. Об этом сообщает издание Motorsportweek.

На кадрах видно, как одна из машин на вираже сталкивается с другой и врезается в барьер. Это сразу создает затор из множества болидов.

«Ирландец Алекс Данн и француз Виктор Мартинс столкнулись на старте, что создало эффект домино, и еще семь автомобилей сошли с трассы», — пишет издание.

Это привело к почти часовой задержке соревнований. Из 22 участников осталось лишь 12, а гонка продлилась 17 кругов вместо 42 запланированных.

После этого инцидента последовал еще один красный флаг. В итоге гонку спринтерскую гонку «Формулы-2» в Монако выиграл Джек Кроуфорд.

Красный флаг в «Формуле» означает немедленную остановку гонки после аварии или других опасных ситуаций, например, связанных с погодой. При красном флаге гонщики должны снизить скорость и заехать на стоянку.

В Монако сегодня прошла основная гонка пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-2».